Продажи грузовиков в России просели почти на треть

В ноябре 2015 года в России удалось реализовать 4,1 тыс. грузовых автомобилей (полной массой более 3,5 т), что на 32% меньше, чем в ноябре прошлого года. По итогам одиннадцати месяцев объем рынка новых грузовых автомобилей составил 45,4 тыс. шт., падение по сравнению с АППГ — 42,6%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

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Первую пятерку продаж в ноябре этого года составили два отечественных бренда: КАМАЗ (1569 шт.; минус 10,4% по сравнению с АППГ) и ГАЗ — 552 шт. (-23,7%), а также Isuzu (267 шт.; +19,2%), МАЗ (266 шт.; —53,6%) и Scania (200 шт.; —32,0%).

В «плюсе» лишь два бренда из первой десятки: НефАЗ — 127 шт. (+24,5%) и Isuzu — 267 шт. (19,2%). Неважно на фоне других обстоят дела у немецкого MAN и белорусского МАЗа — минус 75,7% и 53,6% соответственно.

Наиболее востребованными на рынке грузовой техники оказались российские модели КАМАЗ 6511 (379 шт.), КАМАЗ 4311 (339 шт.), ГАЗон Next (266 шт.), КАМАЗ 6520 (227 шт.) и КАМАЗ 5490 (164 шт.). В ведущую десятку вошли также Mercedes Actros, КАМАЗ 5350, Hyundai HD 78, Scania R и MAN TGS.

С положительной динамикой завершили месяц Scania R (+151,2%), КАМАЗ 5350 (+88,5%), КАМАЗ 5490 (+59,2%), Mercedes Actros (+8,6%) и ГАЗон Next (+5%).

В ноябре грузовиков реализовано на 590 штук меньше, чем в октябре, подводит итог «Автостат».

Группа КАМАЗ определилась с планами на следующий год и приостановит работу конвейера два раза — почти на месяц в январе и на две недели в августе.

Крупнейшая в России выставка коммерческого транспорта «Комтранс‑2015» проходила в тяжелые для отрасли времена. Поэтому компании-участники основное внимание уделяли не столько технологическим инновациям, сколько экономическим аспектам грузоперевозок.