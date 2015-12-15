«Звездный» кроссовер Volvo XC90 появился в России

Дорогу паркетника Volvo XC90 на Восток осветила путеводная звезда. Нет, серьезно: теперь для кроссовера второго поколения в России доступен тюнинг-кит от спортивного подразделения Polestar.

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Новый XC90 — удовольствие, мягко говоря, недешевое. Цены на него начинаются от 3 040 000 рублей, а выбор дополнительных опций с легкостью зашвырнет прайс к еще более впечатляющим значениям. Кроме разнообразных благ цивилизации теперь есть усовершенствования и технического характера: спортивный дивизион Polestar предложил отечественным пользователям программу доработок для «девяностика». Собственно, речь идет не о комплексных апгрейдах, а о новой «заливке» управляющего электронного блока.

Загляни адепт Volvo на сайт «путеводной звезды», и глаза разбегутся. Что там паркетник второго поколения? Здесь есть из чего выбрать даже владельцам машин прошлой генерации! А вот варианты для новоиспеченных российских пользователей свежего SUV пока умеренные. Доступен тюнинг-кит, взбадривающий модификации D5 и T6. Первая оснащена 2,0-литровой дизельной «турбочетверкой» мощностью 225 л.с., а с «вправленными мозгами» выдает 233 л.с. и 500 Нм (+30 Нм). Бензиновая версия T6 с агрегатом того же объема, оснащенным турбонагнетателем и механическим компрессором (320 л.с. и 400 Нм), получит 334 л.с. и 440 Нм.

Новый софт, как обещает производитель, меняет характеристики не только двигателей, но и 8-ступенчатой автоматической коробки передач, а также улучшает отклик на нажатие педали газа. Стоимость тюнинг-кита — 65 000 рублей, вне зависимости от типа мотора.