Покаялся, но права отдаст: неадекват из Питера найден

Похоже, руководству прокуратуры очень не нравится, когда именем ведомства прикрываются различные непонятные граждане, которые, не стесняясь видеосъемки, угрожают прохожим последствиями и проблемами.
На то, чтобы найти Александра Ольшанского (а именно он был за рулем Range Rover), который на прошлой неделе едва не сбил пешеходов на переходе, а затем угрожал одному из них проблемами за то, что тот задел его транспортное средство, сотрудникам (настоящим) понадобилось совсем немного времени. Номера на машине в ролике прекрасно видны, сам размахивавший корочкой гражданин не пытался скрыть свое лицо, а скорее наоборот — старался привлечь к себе внимание.
В итоге Генпрокуратура на своем телеграмм-канале опубликовала короткое видеообращение, в котором Ольшанский говорит, что никогда не работал в прокуратуре, не имеет к ней никакого отношения, а за свое «девиантное поведение» просит прощения.
Однако на общении с несостоявшимися коллегами злоключения автохама на Range Rover не закончились. ГИБДД Санкт-Петербурга возбудила против него сразу два административных дела: непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП. За последнее Ольшанскому грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет.
- Кстати, сотрудников прокуратуры и судей инспекторы ГИБДД не могут привлекать к административной ответственности.
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Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС, Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Видео: YouTube
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