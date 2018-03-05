Покаялся, но права отдаст: неадекват из Питера найден

Буквально пара дней понадобилась служащим прокуратуры, чтобы найти «сотрудника», который угрожал в Северной столице пешеходу за то, что тот задел его дорогой внедорожник.

Похоже, руководству прокуратуры очень не нравится, когда именем ведомства прикрываются различные непонятные граждане, которые, не стесняясь видеосъемки, угрожают прохожим последствиями и проблемами.

На то, чтобы найти Александра Ольшанского (а именно он был за рулем Range Rover), который на прошлой неделе едва не сбил пешеходов на переходе, а затем угрожал одному из них проблемами за то, что тот задел его транспортное средство, сотрудникам (настоящим) понадобилось совсем немного времени. Номера на машине в ролике прекрасно видны, сам размахивавший корочкой гражданин не пытался скрыть свое лицо, а скорее наоборот — старался привлечь к себе внимание.

В итоге Генпрокуратура на своем телеграмм-канале опубликовала короткое видеообращение, в котором Ольшанский говорит, что никогда не работал в прокуратуре, не имеет к ней никакого отношения, а за свое «девиантное поведение» просит прощения.

Однако на общении с несостоявшимися коллегами злоключения автохама на Range Rover не закончились. ГИБДД Санкт-Петербурга возбудила против него сразу два административных дела: непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП. За последнее Ольшанскому грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Кстати, сотрудников прокуратуры и судей инспекторы ГИБДД не могут привлекать к административной ответственности.

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Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС, Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Видео: YouTube