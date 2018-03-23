В Москве скорая сбила двух человек на пешеходном переходе

Печальный инцидент произошел сегодня на юге столицы.

Водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением и сбил двух пешеходов, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Это случилось на 6-й Радиальной улице прямо на регулируемом пешеходном переходе. Машина ехала на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, была ли включена сирена — не уточняется. Медики сразу же оказали пострадавшим необходимую помощь.

На кадрах видеосъемки заметно, что поток автомобилей останавливается перед зеброй, пропуская людей, однако спешащая справа карета скорой помощи почему-то, не замедляя хода, врезается в толпу. После этого резко тормозит, что говорит о том, что тормоза в автомобиле исправны. Что стало причиной произошедшего, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.

Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году на дорогах страны произошло 169 432 дорожно-транспортных происшествия.

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Видео: YouTube