Экзамены на права: один вместо двух. ГИБДД снова затеяла реформу

Велар против Патриота: кто вырвется из снежного плена? Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого? Большой тест премиум-кроссоверов: чей «евроремонт» круче? Range Rover Velar, BMW X3, Porsche Macan S, Volvo XC60 — каждый из этих премиальных кроссоверов прекрасен и знает себе цену: московская однушка позавидует!.. И каждый задевает разные струны души. Geely Atlas — эксклюзивный видеотест ЗР в числе первых испытал новый китайский кроссовер Geely Atlas. Как проявила себя машина на бездорожье? С кем будет конкурировать Atlas на нашем рынке? И сколько будет стоить? На все эти вопросы готов ответить Александр Виноградов.