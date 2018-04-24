Экзамены на права: один вместо двух. ГИБДД снова затеяла реформу

В ГИБДД считают, что два практических экзамена (площадка и вождение в городе) необходимо заменить одним, а навыки вождения на площадке кандидатов в водители проверяются на внутреннем экзамене в автошколе, так что он фактически дублируется. При этом в ГИБДД говорят, что важнее увидеть, как водитель ориентируется в транспортном потоке. По мнению главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, это позволит получить более грамотного водителя и минимизировать аварийность.
«Мы не говорим о том, чтобы вообще исключить получение навыков вождения на площадке. Какой смысл инспектору находиться на площадке, когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен? Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — заявил в интервью «Коммерсанту» Михаил Черников.
Правда, глава ГИБДД признает, что к автошколам осталось много вопросов, многие не могут обеспечить нужный уровень подготовки кандидатов: с первого раза на права сдают не более 8% претендентов, и это очень низкий уровень. При этом он отметил, что пересмотр программ обучения принес результаты: количество ДТП с начинающими водителями снизилось на 15%, а до этого оно только росло.
О том, как будет выглядеть объединенный практический экзамен, пока практически ничего неизвестно. Михаил Черников говорит о том, что сейчас изменения обсуждаются с Министерством образования и ясность будет достигнута в течение этого года.
- А еще водителей могут разделить на любителей и профессионалов. К последним будут предъявляться более высокие требования.
- Автошколы предлагали ввести экзамен при обмене прав по истечению их срока. Но в МВД крайне отрицательно отнеслись к такому предложению.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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