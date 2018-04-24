Не теннисом единым: Мария Шарапова прокатилась на самом быстром Porsche

Легендарная российская теннисистка провела тест-драйв спорткара Porsche 911 GT2 RS в компании автогонщика Марка Уэббера. Заезды проходили в прошлую пятницу на заводском полигоне Porsche в немецком Вайсахе.

Марию Шарапову и Porsche связывает многолетний рекламный контракт, который уцелел даже под натиском нашумевшего допингового скандала. Красавица-теннисистка является послом германского автомобильного бренда и регулярно садится за руль его самых крутых автомобилей, к которым безусловно относится Porsche 911 GT2 RS — самый мощный из всех серийных 911-х, установивший в 2017 году рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга.

Тест-драйв был обставлен как свидание на высокой скорости: на заводском треке теннисистку опекал бывший заводской пилот Porsche, австралиец Марк Уэббер. Сначала он дал Шараповой несколько уроков пилотирования, научил выбирать правильную траекторию и не бояться давить на газ, а затем сам сел за руль и под визг девушки проехал трассу, что называется, «на все деньги». Марии очень понравилась скоростная сессия с Марком, она назвала его настоящим джентльменом и поблагодарила за прекрасный урок.

В феврале в Сеть случайно утек фотоснимок Porsche 911 нового поколения.

Осенью прошлого года Porsche представила модель 911 в пуританском исполнении Carrera T.

Фото, видео: Porsche