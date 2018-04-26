За стрельбу по скорой мужчина получил два года условно

К двум годам условно приговорили жителя Челябинска, который в марте текущего года стрелял из пневматического оружия по машине скорой помощи во дворе дома, сообщил пресс-центр региональной прокуратуры.

В конце марта в полицию Челябинска поступило сообщение, что ночью неизвестные обстреляли машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Медики не пострадали, чего не скажешь об автомобиле — в нем был пробит люк на крыше. Позже суд установил, что 19-летний житель Челябинска, будучи изрядно подшофе, решил напугать медиков, идущих по двору, и начал стрельбу из пневматического пистолета калибра 4,5 мм прямо из окон своей квартиры. Он пару раз выстрелил в сторону людей, а потом стал целиться в стоящий автомобиль скорой помощи.

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Свое (мягко говоря!) свинское поведение, молодой человек объяснил действием горячительного напитка. Как подчеркивается в сообщении прокуратуры, свою вину он признал, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил хулигана к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 3 года и возложением определенных обязанностей на период испытательного срока.

Случаи агрессии граждан к работникам скорой помощи вообще трудно поддаются объяснению. Уж казалось бы, к этой службе необходимо относиться с пиететом и всячески помогать. Но увы, неадекватных людей у нас хватает: не так давно двое нетрезвых граждан избили водителя скорой, который, по их мнению, неправильно припарковался.

В Екатеринбурге как-то провели рейд по выявлению водителей, не пропускающих скорую. Смоделировав ситуацию, пустили машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами, а в отдалении ехал автомобиль ДПС. Таким образом за два дня удалось выявить 29 нарушителей.



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