Белки набили моторный отсек машины шишками. Водитель не мог поверить глазам!

Более 22 кг шишек вынули из-под капота кроссвэна Dodge Journey американец Келлен Мур и его друг Гейб Аври. Когда белки успели устроить из свежекупленной машины такую кладовку, уму непостижимо!

Американские белки известны своей наглостью и прожорливостью, совершенно не боятся людей и частенько прячут в их машинах свои припасы. Шишки и орехи находят под капотом многие автомобилисты, но чтобы сразу 50 фунтов (22,68 кг) — это что-то невероятное!

Моторный отсек — идеальное, по беличьей логике, место для хранения припасов: теплое, сухое, защищенное от света и непогоды.

Как сообщает интернет-издание MLive, инцидент произошел утром 11 мая в городе Гейлорд, штат Мичиган. Келлен Мур, водитель автомобиля Dodge Journey, по пути на работу в ресторан The Iron Pig Smokehouse заметил странный шум в системе кондиционирования кроссвэна. Добравшись до места, он открыл капот и пришел в шок — моторный отсек был плотно набит шишками! Келлен и его друг Гейб Аври, работающий в ресторане менеджером, в течение 45 минут извлекали шишки из автомобиля, предварительно сделав снимок.

Любопытно, что Dodge Journey был куплен для владельца заведения всего за полтора месяца до этого происшествия. Во время покупки автомобиль был тщательно осмотрен, и никаких шишек под капотом тогда не было. Выходит, белки натаскали их в машину за довольно короткое время.

Кстати, насчет того, что белки останутся без еды, можно не беспокоиться, жирок у них накоплен будь здоров, да и нычек в естественной среде обитания у них более чем достаточно.

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Фото: depositphotos.com, Гейб Аври