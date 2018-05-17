Скидок на штрафы станет меньше, а штраф вырастет в 5 раз

Депутаты хотят ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, допущенных на железнодорожном переезде.

О росте числа нарушений сообщили РЖД: за первые четыре месяца этого года водители допустили 107 грубых нарушений на переездах, из-за которых произошли столкновения с составами. Число раненых в них уменьшилось, а вот число погибших выросло на 5%.

Поэтому депутаты решили ужесточить наказание за грубые нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями на железнодорожных переездах. Изменения будут внесены в статью 12.10 КоАП России.

Сегодня за такие нарушения (выезд на запрещающий сигнал, остановка или стоянка на переезде, пересечение ж/д путей вне переезда) предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, а за повторное нарушение — лишение водительских прав на срок до года.

Накануне комитет по конституционному законодательству и госстроительству рассматривал правительственный законопроект об увеличении штрафов, пишет «КоммерсантЪ». Он предусматривает увеличение штрафа в 5 раз (до 5000 рублей). Кроме того, данный штраф исчезнет из перечня «льготных», по которым предусмотрена 50-процентная скидка.

Данный законопроект в Госдуме считают наиболее взвешенным. В 2015 году Минтранс предлагал увеличить штраф до 30 тыс. рублей, заксобрание Пензенской области — до 10 тыс. рублей, а заксобрание Нижегородской области — до 5000 рублей, но увеличить срок лишения прав до трех лет.

Эксперты говорят, что одним повышением штрафов повышению безопасности на железнодорожных переездах не поможешь: все равно останутся водители, которые будут выезжать на переезд на запрещающий сигнал светофора. Решением могло бы стать строительство не пересекающихся с путями автодорог и эстакад, а все оставшиеся переезды оснастить камерами фиксации нарушений.

В октябре 2017 года произошла очередная резонансная авария на железнодорожной станции, расположенной во Владимирской области. Автобус Mercedes-Benz заглох на путях и был буквально разорван поездом.

В мае прошлого года правительство возложило обязанность по оснащению железнодорожных переездов камерами фотовидеофиксации на владельцев автомобильных дорог. До этого предлагали заняться этим владельцам железнодорожных путей, но потом решили остановиться на первом варианте. Что касается владельцев дорог, то они могут быть как федеральными, так и принадлежать субъектам РФ и муниципальным образованиям, также существуют ведомственные и частные дороги.

Фото: Роман Пименов/ТАСС