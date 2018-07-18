Малоимущему депутату отказали в парковке для коня

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский сменил автомобиль на коня из-за высоких цен на бензин и просил выделить ему место для привязи животного у здания правительства. Теперь, получив отказ, народный избранник собирается обратиться в суд.

Пучковский работает депутатом на освобожденной основе, то есть зарплату за свою законотворческую деятельность не получает и живет на пенсию. В прошлом году его официальный доход составил 276 тысяч рублей (23 тысячи в месяц), и этих средств недостаточно, чтобы заправлять автомобиль (у Пучковского есть два «уазика») и ездить на нем на заседания в региональный парламент. «Железного коня» депутат сменил на живого мерина по имени Ракета и в июне приехал на нем к зданию правительства Камчатского края, но припарковаться помешали охранники. За несколько дней до этого Пучковский написал официальное заявление губернатору, председателю заксобрания и главе Госавтоинспекции с требованием обеспечить ему место для привязи, но ответ получил только на этой неделе:

«Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге», — цитирует слова Пучковского агентство РИА Новости.

Теперь депутат намерен судиться с городской администраций, а также заявил, что на сентябрьскую сессию к зданию правительства приедет целый табун, то есть примерно два десятка человек на конях — бизнесмены, конники и казаки.

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Фото: instagram.com/kam24.ru