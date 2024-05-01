Какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей

Эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить для «китайцев»

За последние два года доля китайских машин на рынке увеличилась почти вдвое. Их владельцы при действующей гарантии предпочитают обслуживать свои авто у официальных дилеров и именно им доверяют выбор моторного масла, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Но вопрос, какое моторное масло заливать в «китайцев», будет возникать все чаще, считает он. Ведь многие владельцы постепенно начнут отказываться от дорогостоящего фирменного обслуживания и станут либо самостоятельно менять масло, так как это не сложно, либо обращаться к неофициалам. При этом им нужно знать, что заливать в двигатели.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Вот рекомендации для некоторых популярных китайских марок:

Для Chery (Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8) предназначены 5W-30/5W-40 SM/SN.

Для Haval Jolion с двигателем 1.5Т (147 л.с., GW4G15K) рекомендуется 5W-30 или 0W-30 SN/GF-5; для двигателя 1.5Т (150 л.с., GW4B15D) — 0W-20 SP.

Для Geely Coolray и Atlas Pro с двигателями 1.5T (150 л.с., JLE-3G15TD) и 1.5T (177л.с., JLH-3G15TD) требуются масла 0W-20 или 5W-30 API SN Plus.

Для Exeed LX с двигателями 1.5T (147 л.с., SQRE4T15C), 1.6T (150 л.с., SQRF4J16) рекомендуется 5W-30 SN/SP. Для модели VX с двигателем 2.0T (249 л.с., QRF4J20C) подойдет 0W-20 API SP.

Лукойл реализует масло, разработанное специально для китайских машин и имеющее универсальные характеристики, отвечающие и европейским, и американским, и японским стандартам. Продукт Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 подходит для двигателей, требующих уровень качества API SP, SN PLUS, SN. На упаковке масла указано: for сhinese cars (для китайских машин).

На заводе Автотор в Калининграде в качества масла первой заливки используют Sintec. Его применяют для моторов легковых моделей BAIC, Kaiyi и SWM.

Лидерами по поставкам дилерским центрам являются Лукойл, Sintec и локализованный Rolf.

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