Какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей
За последние два года доля китайских машин на рынке увеличилась почти вдвое. Их владельцы при действующей гарантии предпочитают обслуживать свои авто у официальных дилеров и именно им доверяют выбор моторного масла, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Но вопрос, какое моторное масло заливать в «китайцев», будет возникать все чаще, считает он. Ведь многие владельцы постепенно начнут отказываться от дорогостоящего фирменного обслуживания и станут либо самостоятельно менять масло, так как это не сложно, либо обращаться к неофициалам. При этом им нужно знать, что заливать в двигатели.
Комментарий эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Вот рекомендации для некоторых популярных китайских марок:
Для Chery (Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8) предназначены 5W-30/5W-40 SM/SN.
Для Haval Jolion с двигателем 1.5Т (147 л.с., GW4G15K) рекомендуется 5W-30 или 0W-30 SN/GF-5; для двигателя 1.5Т (150 л.с., GW4B15D) — 0W-20 SP.
Для Geely Coolray и Atlas Pro с двигателями 1.5T (150 л.с., JLE-3G15TD) и 1.5T (177л.с., JLH-3G15TD) требуются масла 0W-20 или 5W-30 API SN Plus.
Для Exeed LX с двигателями 1.5T (147 л.с., SQRE4T15C), 1.6T (150 л.с., SQRF4J16) рекомендуется 5W-30 SN/SP. Для модели VX с двигателем 2.0T (249 л.с., QRF4J20C) подойдет 0W-20 API SP.
Лукойл реализует масло, разработанное специально для китайских машин и имеющее универсальные характеристики, отвечающие и европейским, и американским, и японским стандартам. Продукт Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 подходит для двигателей, требующих уровень качества API SP, SN PLUS, SN. На упаковке масла указано: for сhinese cars (для китайских машин).
На заводе Автотор в Калининграде в качества масла первой заливки используют Sintec. Его применяют для моторов легковых моделей BAIC, Kaiyi и SWM.
Лидерами по поставкам дилерским центрам являются Лукойл, Sintec и локализованный Rolf.
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