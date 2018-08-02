Таня Герман и другие жертвы дурацкого флешмоба с машинами. Не делайте так!

Уже несколько недель в Сети проходит флешмоб #inmyfeelingschallenge, который спровоцировал массу ДТП по всему миру. Полиция и общественные организации бьют тревогу!

В отличие от некогда популярного обливания холодной водой на камеру (#icebucketchallenge), в котором участвовали многие знаменитости и звезды шоу-бизнеса, новый флешмоб оказался весьма опасным — уже пострадали десятки человек! Суть челленджа состоит в том, чтобы выйти на ходу из машины и красиво станцевать под песню рэпера Дрейка In My Feelings. Многие либо неудачно выходят и падают, либо попадают под встречные автомобили. Досталось, в том числе, и популярной в России певице Тане Герман.

В ролике видно, как молодой человек, который вел Porsche Cayenne и снимал на видео танец Тани Герман, внезапно затормозил, девушка ударилась головой о дверь и упала.

К счастью, в данном случае все обошлось без серьезных последствий, но не всем так везет. Вот, например, посмотрите, что произошло с чернокожим парнем.

Некоторые участники челленджа импровизируют и вытворяют совсем уж безумные трюки.

А эта пара настолько увлеклась, что потеряла свой автомобиль! Слава богу, что сами остались целы…

Вот еще один оригинал, который вышел из машины на ходу, а дверь захлопнулась…

Но чаще всего люди просто падают или во что-нибудь врезаются.

К сожалению, есть уже тяжелораненые и погибшие участники этого безумия, в связи с чем в некоторых странах дурацкий флешмоб запретили, а российская Госавтоинспекция напомнила автомобилистам пункт 22.7 ПДД «Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки». Увы, практика показывает, что подобные обращения имеют незначительный эффект, и нужно просто дождаться, пока мода выходить из машины на ходу и плясать пройдет.

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Фото: instagram.com/tanya_german_singer

Видео: YouTube