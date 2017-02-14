Большому бюсту — большой внедорожник! Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным Гелендвагеном

Участница телешоу «Семейство Кардашян» и мегауспешная блогерша Кайли Дженнер обзавелась внедорожником Mercedes-Benz G 550 4×4², который прошел доработку в знаменитом тюнинг-ателье West Coast Customs.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Об ателье West Coast Customs, которое прославилось благодаря телешоу «Тачка на прокачку», наверняка слышало большинство читателей «За рулем», а вот о Кайли Дженнер — нет. Рассказываем: эта 21-летняя модель с пышным бюстом одна из главных звезд американского глянца, на инстаграм которой подписано более 113 миллионов (!) человек. Девушка участвует в реалити-шоу «Семейство Кардашян» и имеет собственную косметическую фирму. Она очень богата и любит тратить деньги на крутые тачки. Мандариновый Гелендваген — одно из ее последних приобретений. Все детали — в галерее.

Большому бюсту — большой внедорожник! Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным Гелендвагеном

Фото: Forgiato, instagram.com/kyliejenner

Большому бюсту — большой внедорожник! Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным Гелендвагеном
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

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