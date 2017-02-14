Об ателье West Coast Customs, которое прославилось благодаря телешоу «Тачка на прокачку», наверняка слышало большинство читателей «За рулем», а вот о Кайли Дженнер — нет. Рассказываем: эта 21-летняя модель с пышным бюстом одна из главных звезд американского глянца, на инстаграм которой подписано более 113 миллионов (!) человек. Девушка участвует в реалити-шоу «Семейство Кардашян» и имеет собственную косметическую фирму. Она очень богата и любит тратить деньги на крутые тачки. Мандариновый Гелендваген — одно из ее последних приобретений. Все детали — в галерее.
- Ранее в этом месяце тюнинг-ателье Brabus представило свою версию нового Мерседеса G-класса.
- С самыми крутыми версиями Гелендвагена прошлого поколения можно ознакомиться здесь.
Фото: Forgiato, instagram.com/kyliejenner
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