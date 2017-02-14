Лужа на встречке — как избежать аварии? Даже чистая вода, попав в большом количестве на лобовое стекло, способна лишить водителя обзора. Что уж говорить о воде из грязной лужи на дороге! В условиях интенсивного движения потеря видимости может привести к аварии. Наверняка у вас есть свой вариант действий в подобной ситуации. И есть единственно верный. Секреты Туринга: вся правда о балласте WTCR — новый туринговый чемпионат мира — образовался путем слияния WTCC и коммерческой серии TCR. Правила гонок обсуждались на форуме «За рулем». В частности, читатели интересуются, зачем самые быстрые машины снабжают балластом. Переводим автомобиль на газ: сколько потратим и сколько сэкономим Рост цен на бензин подталкивает многих к установке газобаллонного оборудования. Но прежде чем принимать такое решение, надо разложить по полкам экономические, технические и правовые аспекты, связанные с переводом автомобиля на газовое топливо.