Перевернулся на автомобиле. Можно ли его восстановить? Отвечают эксперты «За рулем»

Чаще всего «уши» происходят в автоспорте, но такие ситуации происходят и в обычной жизни: машину разматывает на дороге, и она переворачивается. Произойти такое может по разным причинам: скользкое покрытие, превышение безопасного скоростного режима, внезапно возникшая аварийная ситуация.
Есть ли смысл восстанавливать машину? Вопрос, в первую очередь, экономический, зачастую стоимость ремонта выливается в цену практически такого же подержанного автомобиля, который не попадал в аварии. Эксперты «За рулем» на «собственной шкуре» изучили этот вопрос и готовы дать ответ.
Все подробности читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» и завтра на нашем сайте.
Фото: Станислав Панин/«За рулем»
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