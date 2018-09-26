Перевернулся на автомобиле. Можно ли его восстановить? Отвечают эксперты «За рулем»

Иногда в аварии машина делает «уши», то есть переворачивается, при этом у нее деформируется кузов. Списывать в утиль и продавать на запчасти? В «За рулем» знают ответ.

Чаще всего «уши» происходят в автоспорте, но такие ситуации происходят и в обычной жизни: машину разматывает на дороге, и она переворачивается. Произойти такое может по разным причинам: скользкое покрытие, превышение безопасного скоростного режима, внезапно возникшая аварийная ситуация.

Есть ли смысл восстанавливать машину? Вопрос, в первую очередь, экономический, зачастую стоимость ремонта выливается в цену практически такого же подержанного автомобиля, который не попадал в аварии. Эксперты «За рулем» на «собственной шкуре» изучили этот вопрос и готовы дать ответ.

Все подробности читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» и завтра на нашем сайте.

Фото: Станислав Панин/«За рулем»

Фото: «За рулем»
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