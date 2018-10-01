Тольятинский автосалон: парад новинок на родине Лады

Автосалон в Поволжском регионе является региональным, и никто не ждал тут громких премьер. Но все же это родина автомобилей Lada, потому многие надеялись на сюрпризы от АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ, конечно, имел свой стенд на выставке, но показал автомобили, которые месяц назад уже демонстрировались на Московском международном автосалоне. Ни новых ярких премьер, ни хотя бы модификаций. Сам Московский автосалон был небогат на количество участников, но региональную выставку в Тольятти проигнорировало большинство из тех, кто выставлял свои машины в Москве.

    Впрочем, жителям Тольятти, не избалованным в отличие от москвичей дорогими и самыми современными автомобилями на улицах, все равно было на что посмотреть, говорят в агентстве «Автостат». Все подробности — в нашей фотогалерее.

    Тольятинский автосалон: парад новинок на родине Лады

    Фото: Виктория Лобода, Регина Юнусова/«Автостат»

    Тольятинский автосалон: парад новинок на родине Лады

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