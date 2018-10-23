Автокран смел в кучу 19 автомобилей

В центре Киева автокран протаранил 19 автомобилей, причинив телесные повреждения трем людям.

ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве

В результате массового ДТП в центре Киева на бульваре Леси Украинки пострадали три человека. Один из них был госпитализирован. При столкновении было повреждено 20 автомобилей, включая машину виновника аварии. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве

«Утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием множества транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа», — рассказали в Печерского управления полиции.

В данный момент правоохранительные органы выясняют причины аварии, осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и водителя автокрана. С его слов, у тяжелой строительной техники просто отказали тормоза. Полицейские собираются проверить наличие данной неисправности у автокрана.

Аналогичная авария произошла вчера в Москве, но виновником ее стал троллейбус.

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Фото: Facebook