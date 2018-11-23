В России хотят запретить замену двигателей на более мощные

Речь идет о том, что владельцам не разрешат ставить на свой автомобиль мотор на 25% мощнее, чем предусмотрено заводом-изготовителем.

На введении запрета на самостоятельную установку в автомобили слишком мощных двигателей настаивают ГИБДД и НАМИ. Будет выработана рекомендация для испытательных лабораторий не согласовывать такие изменения в конструкцию. Это прописано в протоколе совещания рабочей группы Росаккредитации, в которую входят представители ГИБДД, ФГУП НАМИ и испытательных лабораторий, сообщает «Коммерсантъ».

Штатный двигатель не разрешат менять на мотор, максимальная мощность и крутящий момент которого на 25% больше, чем у самого мощного силового агрегата данной модели. К примеру, на Ниву нельзя будет ставить двигатель мощнее 103 л. с., на ГАЗель — мощнее 186 л. с. Такая замена небезопасна, утверждают разработчики, поскольку другие узлы не рассчитаны на передачу новым двигателем увеличенной мощности и крутящего момента, поэтому могут выйти из строя или заклинить коробка передач, приводы, детали подвески, тормоза или рулевое управление.

Если же для конкретной модели предусмотрена широкая линейка моторов, скажем, от 1,6 до 5 литров — то такой «апгрейд» будет разрешен, но при условии доработки тормозов, трансмиссии и подвески.

При внесении изменений в конструкцию автомобиля владелец обращается в испытательную лабораторию, затем в Госавтоинспекцию, чтобы зарегистрировать «тюнинг». В 2017 году ГИБДД зарегистрировала более 307 тыс. изменений в конструкцию автомобиля, правда, отдельной статистики по моторам не ведется.

Замена двигателя на более мощный довольно распространенное явление. Так, 6- и 8-цилиндровые моторы Toyota ставят на ГАЗели, а Ниву и УАЗы оборудуют японскими дизелями, хорошо подходящими для езды по грязи.

Эксперты разошлись во мнениях относительно этого запрета. Некоторые считают планку в 25% заниженной и не дающей пространства для маневра, полагая, что ее необходимо поднять до 50% и 60% при условии одновременного усиления тормозов, подвески и других конструктивных элементов.

Впрочем, сегодня количество граждан, которые официально идут регистрировать переустановку мотора, минимально. Сейчас ГИБДД проверяет двигатель только на этапе регистрации автомобиля, а после его замены уже никто не регистрирует эту доработку. Потребоваться это может только при продаже автомобиля, но, как правило, такие машины продают редко, поэтому легализацией такого тюнинга никто не заморачивается.

В советские времена частники создавали новые модификации отечественных моделей, до которых у заводов не доходили руки.

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