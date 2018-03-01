SsangYong показал облик нового Actyon. Но в России мы его вряд ли увидим

Корейская компания опубликовала первые изображения нового кроссовера, который заменит нынешний Actyon.

SsangYong Actyon
SsangYong Actyon

Ssang Yong > Actyon

Пока машина имеет лишь заводской индекс С300, но никаких сомнений в том, что она придет на смену Actyon (заводской индекс С200), нет. Правда, под этим именем кроссовер продавался только в России, а во всем остальном мире носил традиционное для небольших кроссоверов SsangYong имя Korando.

Судя по первым тизерам, дизайн Korando/Actyon будет выполнен в новом стилистическом направлении SsangYong, которое получило название Viewtiful. У кроссовера узкая радиаторная решетка, светодиодные ходовые огни визуально соединены между собой хромированной полоской, капот получил ребра, а крыша, по последней моде, «парящая» с затемненной верхней частью задних стоек.

Технических подробностей о будущей новинке нет. По неподтвержденной информации, кроссовер получит 1,6-литровый мотор от Tivoli, 1,5-литровый турбодизель и гибридную версию. Не исключено и появление полностью электрического варианта.

Мы же вряд ли дождемся нового кроссовера: SsangYong, который попробовал вернуться на российский рынок в 2016-м, в прошлом году вновь свернул продажи в России. За год было реализовано всего 142 автомобиля.

Фото: SsangYong

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Отзывы о Ssang Yong Actyon (3)

Ssang Yong 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный, хорошая эргономика, динамичный

Недостатки:

на бензиновом гремит цепь

Комментарий:

Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3-...

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