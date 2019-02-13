Грузовик протащил врезавшийся в него автомобиль несколько километров

В зацепившемся за грузовик легковом автомобиле находились семь человек, один из которых пострадал.

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Интересное ДТП произошло сегодня утром в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Там на 125—м километре трассы Уфа — Оренбург, на светофоре в грузовик с полуприцепом врезался легковой автомобиль. Водитель тяжелой фуры не заметил удара и продолжил движение, дождавшись разрешающего сигнала светофора. Но случилось так, что легковушка при столкновении зацепилась за полуприцеп, и ее потащило следом. Лишь через пару километров водитель грузовика понял, что он волочит за собой легковой автомобиль.

« 32-летний житель Хайбуллинского района за рул е м Лады Ларгус, двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовик Freightliner. 47-летний водитель грузового автомобиля, не заметив удара, продолжил движение направо, в направлении Стерлитамака. Freightliner проволок Ладу с водителем и шестью пассажирами порядка двух километров», — рассказали на страничке соцсети местной ГИБДД.

Во время ДТП и столь необычной поездки пострадала 45-летняя пассажирка, которая получила легкие травмы. После остановки фуры ей была оказана медицинская помощь.

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Фото, видео: vk.com