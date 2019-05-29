Это очень круто: КАМАЗы идут сквозь шторм (видео)

В России есть немало практически непреодолимых мест. Но некоторые люди называют их «дорогами».

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Бездорожье на бескрайних просторах — звучит романтично и даже героично! Рай для «выживальщика», коих в нашей стране, надо полагать, немало.

В Сети появилось видео проезда КАМАЗов по линии прибоя Охотского моря во время шторма. По словам местных жителей, попасть в рыболовецкий стан, расположенный на полуострове Шмидта (северная часть Сахалина), другим путем невозможно. Либо по морю, либо по краю суши, как это сделали водители КАМАЗов на видео. Полуостров обрамлен Западным и Восточным хребтами, максимальная высота которых достигает 623 метров. Между хребтами раскинулись непроходимые леса и болота.

Пережидать северный шторм, находясь на побережья вне укрытия, не менее опасно, чем пытаться переехать край моря вброд. Кроме того, в рыболовецком стане караван ждут люди, а отлив не длится вечно.

На видео заметно, как высокая волна проникает в кабину КАМАЗа через открытое окно и как водитель открывает дверь, чтобы она вылилась обратно. Пар от попавшей на раскаленный двигатель морской воды покрывает окна, и пассажир быстро протирает их, чтобы конденсат не мешал обзору. Обычные будни сурового края, крепкие машины и не менее крепкие люди — все это часть нашей жизни.

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Фото, видео: YouTube