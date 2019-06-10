Фура на полном ходу смяла колонну МЧС

Авария с участием грузовика с полуприцепом и колонны автомобилей МЧС произошла сегодня в Тульской области на трассе «Дон».

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Сегодня утром в Тульской области на 201-м километре трассы М-4 «Дон» произошла массовая авария: тяжелая фура протаранила колонну автомобилей МЧС, едущих в Керчь. В составе колонны находились машины с саперами, которые направлялись к полуострову Крым для разминирования.

В момент аварии автомобили МЧС были припаркованы на обочине по техническим причинам. Людей в большинстве автомобилей не было — они вышли для отдыха.

«На 201-м километре трассы М-4 „Дон“ произошло дорожно-транспортное происшествие с колонной МЧС России, направлявшейся в город Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в них въехал грузовой автомобиль Volvo », — говорится в сообщении ведомства.

В ДТП пострадали пять человек, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие направлены в больницу и их жизни ничто не угрожает. Из строя были выведены два автомобиля МЧС, которые будут заменены на новые в ближайшее время.

«В течение нескольких часов повреждённые автомобили будут заменены на резервные и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи», — рассказали в МЧС.

В данный момент последствия ДТП, в ликвидации которых принимали участие 6 человек, устранены, но движение на этом участке трассы до сих пор затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области