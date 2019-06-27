Полет с берега: дом на колесах рухнул на паром

Несмотря на скорую смерть, водитель во время падения сигналил, чтобы предупредить и спасти пассажиров парома.

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Странный несчастный случай произошел в Квебеке. По неизвестным причинам разгоняющийся дом на колесах RV врезался в рампу паромной переправы и рухнул на отходящий паром.

На видео инцидента видно, как несколько человек гуляют по корме покидающего гавань судна. Вдруг в кадр попадает автомобиль, на полном ходу несущийся вниз по склону к причалу. Он врезается в ограждение и по дуге летит на паром.

Грохот столкновения пугает людей, которые, увидев летящий на них дом на колесах, разбегаются в стороны. Автомобиль рухнул на припаркованный на корме пикап Ford F-150.

Как сообщил CBC News, в полиции считают, что авария была вызвана поломкой автодома. Не исключено, что у автомобиля вышли из строя тормоза. В итоге водитель, которого звали Эрик Белек, погиб на месте. Перед падением на паром он постоянно сигналил, чтобы предупредить окружающих об опасности.

Один из свидетелей аварии рассказал, что Белек пытался остановить машину или по крайней мере притормозить, преднамеренно врезаясь в ограждения, стоящие вдоль дороги. К сожалению, ему это не удалось. В ДТП пострадала еще одна женщина, которая в данный момент находится в критическом состоянии.

Мэр Тадуссака полагает, что водитель, тормозя об ограждения, предотвратил трагедию. Все могло закончиться гораздо хуже, так как паром был переполнен.

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Фото, видео: YouTube