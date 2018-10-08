193 км\ч! Новый рекорд по превышению скорости байкерами

Материалы по темеЦОДД опубликовал адреса всех своих камер
Камеры, развернутые в обратную сторону, с начала мотосезона зафиксировали уже более 30 тысяч нарушений ПДД байкерами. Не обошлось и без рекордов: на улице Косыгина один из мотоциклистов развил скорость 157 км/ч, а на МКАДе было отмечено превышение и вовсе 193 км/ч. Такое поведение байкеров не обходится без последствий — в 2019 году в авариях погибли уже 11 мотоциклистов.
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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