Путина в ОАЭ сопровождали машины, но с надписью ДПС
Таким образом в Эмиратах продемонстрировали уважение главе российского государства.
Это видео сначала появилось в Твиттере спецкора «Комсомольской правды», журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, а потом быстро разлетелось по соцсетям.
«До чего могут дойти знаки уважения: кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС», — подписал сюжет журналист.
Напомним, президент Владимир Путин находится с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встречают его очень торжественно: на улицах висят российские флаги, на некоторых домах установлена подсветка в цветах нашего триколора.
Путин во время визита ехал на автомобиле Aurus в сопровождении патрульных Мерседесов с мигалками и местными номерами и надписью ДПС. А по территории президентского дворца Aurus, отделившийся от кортежа, передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей пролетели над дворцом, раскрасив небо цветами российского флага. Видео: YouTube
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