Hyundai опубликовал видео нового кроссовера

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания представит новаторский концепт кроссовера без ручек и зеркал.

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На следующей неделе открывается автосалон в Лос-Анджелесе, а значит на этой неделе нас ждет немало анонсов новинок, тизерных фото и видео автомобилей и концептов. Так, Hyundai уже опубликовал видео своего нового концепта кроссовера, который назвал «новаторским».

Новинка отличается квадратными колесными арками, замысловатой решеткой радиатора, отсутствием обычных дверных ручек и боковых зеркал.

То, как решетка радиатора сочетается с фарами, заставляет вспомнить обновленный Grandeur, а также эффектный концепт Le Fil Rouge 2018 года. У нового концепта решетка радиатора оснащена активными воздушными заслонками, открывающимися по мере необходимости во время движения, что должно повышать топливную экономичность и влиять на аэродинамику.

Задние фонари растянуты во всю ширину кузова концепта. Также в видеоролике демонстрируется розетка для зарядки автомобиля, а значит, учитывая наличие воздухозаборников, необходимых двигателю внутреннего сгорания, концепт оснащен гибридной силовой установкой, батареи которой можно заряжать от сети.

Технические характеристики концепта кроссовера пока неизвестны. Мы не знаем даже его названия. Но учитывая, что премьера автомобиля состоится уже на следующей неделе, ждать этой информации осталось недолго. Пока понятно, что перед нами городской кроссовер — седьмой по счету, созданный в Hyundai Design Center, из тех, что демонстрируют эволюцию компании. Вероятно, концепт станет основой для очередного поколения кроссовера Tucson.

Скоро в продаже появится второе поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.

Фото, видео: Hyundai