Сегодня, в 14:05 Радионуклиды на экспорт: во Владивостоке задержали фонящую машину За последние три года это первый случай, когда на борту судна из Японии обнаружили радиоактивный автомобиль.
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Во Владивостокском морском торговом порту таможенники обнаружили радиоактивный автомобиль, прибывший в Россию из Японии. T oyota P rius H ybrid загрязнен бета-активными радионуклидами (плотность излучения составила от 40 до 120 частиц на см² в минуту) — это показал радиационный контроль. Поскольку фонящий товар запрещен к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, таможенники сообщили о неприятной «находке» в Роспотребнадзор по Приморскому краю, и теперь автомобиль готовят к «депортации» в Японию. «С момента аварии в Японии на атомной станции „Фукусима-1“ с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении пресс-службы дальневосточной таможни.
Таможенники продолжают следить за ввозом товаров, опасных для здоровья человека. Чтобы пресечь подобные попытки, на пограничных пунктах в России был введен радиационный контроль.
Крупная радиационная авария АЭС «Фукусима-1» седьмого уровня опасности произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
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