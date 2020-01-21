Радионуклиды на экспорт: во Владивостоке задержали фонящую машину

За последние три года это первый случай, когда на борту судна из Японии обнаружили радиоактивный автомобиль.

Материалы по теме Таможенники не пустили в Россию радиационно опасный Nissan Dualis

Во Владивостокском морском торговом порту таможенники обнаружили радиоактивный автомобиль, прибывший в Россию из Японии. Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами (плотность излучения составила от 40 до 120 частиц на см² в минуту) — это показал радиационный контроль. Поскольку фонящий товар запрещен к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, таможенники сообщили о неприятной «находке» в Роспотребнадзор по Приморскому краю, и теперь автомобиль готовят к «депортации» в Японию.

«С момента аварии в Японии на атомной станции „Фукусима-1“ с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении пресс-службы дальневосточной таможни.

Таможенники продолжают следить за ввозом товаров, опасных для здоровья человека. Чтобы пресечь подобные попытки, на пограничных пунктах в России был введен радиационный контроль.

Крупная радиационная авария АЭС «Фукусима-1» седьмого уровня опасности произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

В экологичный городской автомобиль Toyota Prius установили пулемет. Создать боевой Приус было непросто, а как он выглядит, можно посмотреть тут.

Фото: ТАСС