На защиту экологии встала Toyota Prius с пулеметом

Кто говорит, что военные машины не могут быть дружественными, хотя бы к окружающей среде?

Какой автомобиль больше всего подходит для установки на него 20-миллиметрового пулемета типа M61 Vulcan, который способен делать 6600 выстрелов в минуту? Первое, что приходит в голову, это пикап. Но производитель кофе Black Cifle Coffee Company (BRCC) решил установить M61 Vulcan в экологичный городской автомобиль Toyota Prius.

Toyota Prius от производителя кофе Black Cifle Coffee Company

На доработку Toyota Prius потребовалось 160 человеко-часов. Салон машины был разобран и укреплен при помощи стального каркаса, являющегося также станком для установки различных видов вооружений. То есть на данный Prius теперь можно установить практически что угодно, даже зенитную установку.

Toyota Prius от производителя кофе Black Cifle Coffee Company

Пулемет M61 Vulcan, обычно устанавливаемый на истребители F16, F18 и F22, представляет собой шестиствольную роторную пушку, которая стреляет со скоростью 178 200 долларов в минуту (11,76 млн рублей) или, если угодно, 2970 долларов в секунду (196 000 рублей): каждый ее 20-миллиметровый патрон стоит 27 долларов (1782 рубля).

Станок для различных видов вооружений, установленный в Toyota Prius

Доработке подвергся не только автомобиль, но и пулемет. Поскольку Prius оснащен гибридной силовой установкой и емким аккумулятором, необходимость в гидравлических механизмах, необходимых при установке на истребитель, отпала. Системы запала и вращения стволов получили электроприводы.

Пулемет M61 Vulcan, установленный на Toyota Prius

Сложно представить себе все сложности, с которыми столкнулись создатели боевого Приуса. Его превращение в военную машину было достаточно сложным, не говоря уже о доработке пулемета. А все потому, что пикапы типа Raptor стоят слишком дорого. А боеприпасы — нет.

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Культура тюнинга традиционно не обходится без красивых девушек и календарей с ними.

Фото, видео: Black Rifle Coffee Company