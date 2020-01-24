Жест отчаяния: дальнобой перекрыл улицу из-за долгов по зарплате

Забастовка продолжалась около получаса.

Водитель фуры сегодня, около 9 часов утра, перекрыл Бауманскую улицу в Москве. Свидетели говорят, что он не был пьян и «парковал» большегруз довольно умело, что говорит о том, что его акция осознанная.

Мужчина поставил машину поперек автодороги и трамвайных путей и требовал выплаты долга по зарплате. Блокаду он устроил около девяти утра под окнами компании «Транспортные технологии», сотрудником которой, судя по надписи на машине, и является.

Потом он забрался на крышу машины и оттуда стал кричать, что у него семеро детей, ему не платят зарплату и ему нечем их кормить. Он вынужден ездить на неисправной машине, так как от него требуют, чтобы он ремонтировал ее за свой счет, также ему часто приходят штрафы, которые он оплачивает из своего кармана.

На место прибыли полицейские, водителя отправили в отделение, а его машину в 9.32 убрали с улицы. Движение на Бауманской восстановлено, о дальнейшей судьбе взбунтовавшегося мужчины, который просто хотел привлечь внимание к своим проблемам, не известно, однако Telegram-канал Mash пишет, что «с протестующим удалось договориться».

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Видео: YouTube