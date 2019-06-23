Идут испытания нового Citroen C4 Aircross: вызвана полиция — журнал За рулем

Идут испытания нового Citroen C4 Aircross: вызвана полиция

Фотограф поймал прототип на автозаправке, но это не понравилось испытателям.

Citroen C4
Citroen C4

Citroen > C4

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В 2018 году французский автопроизводитель прекратил выпуск модели C4, а затем позиционировал C4 Cactus в качестве преемника. Но и еврохэтч тоже готовят в отставку. И обкатывают новую загадочную модель, которая пока носит индекс C41.

Преемник пересел с платформы EMP для компактных моделей (включая Peugeot 308) на новую «тележку» CMP (Common Modular Platform), на которой построены Peugeot 208 или Opel Corsa. Преимущество этой платформы в том, что помимо бензиновых и дизельных двигателей она также предполагает выпуск гибридных версий и электромобилей. Еще один плюс: строить автомобили Группы на общей платформе существенно дешевле.

По слухам, Citroen может воздержаться от названия C4 и вместо этого вновь введет в обиход обозначение серии GS (Grande Série).

Citroen представит C4 как классический компактный хэтчбек, а также как кроссовер. Последний может считаться версией Aircross, а также законным преемником C4 Cactus.

Вот такой и встретил немецкий фотограф на одной из заправок в Германии. Водители-испытатели попытались помешать съемке, и один из них (из румынского подразделения) даже несколько раз ударил по камере и толкнул фотографа, пишет немецкое издание Аuto Motor und Sport.

В результате на место потасовки вызвали полицию, которая, предположив, что это было насильственное преступление, приехала с мигалками и сиреной.

Однако полицейские не нашли ничего противоправного в действиях фотографа, ведь каждый выполняет свою работу, а свободу прессы никто не отменял. Тогда испытатели попытались прикрыть машину чехлом и так покинуть заправку, но тут уж возмутились полицейские и запретили ездить подобным образом из соображений безопасности.

К «радости» оператора автозаправочной станции, разбирательство конфликта заблокировало работу АЗС на несколько часов.

Фото: Аuto Motor und Sport

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Отзывы о Citroen C4 (6)

Citroen 2011 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась он...

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