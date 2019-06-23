Сегодня, в 11:52 Идут испытания нового Citroen C4 Aircross: вызвана полиция Фотограф поймал прототип на автозаправке, но это не понравилось испытателям.
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В 2018 году французский автопроизводитель прекратил выпуск модели C4, а затем позиционировал C4 Cactus в качестве преемника. Но и еврохэтч тоже готовят в отставку. И обкатывают новую загадочную модель, которая пока носит индекс C41.
Преемник пересел с платформы EMP для компактных моделей (включая Peugeot 308) на новую «тележку» CMP (Common Modular Platform), на которой построены
Peugeot 208 или Opel Corsa. Преимущество этой платформы в том, что помимо бензиновых и дизельных двигателей она также предполагает выпуск гибридных версий и электромобилей. Еще один плюс: строить автомобили Группы на общей платформе существенно дешевле. По слухам, Citroen может воздержаться от названия C4 и вместо этого вновь введет в обиход обозначение серии GS (Grande Série).
Citroen представит C4 как классический компактный хэтчбек, а также как кроссовер. Последний может считаться версией Aircross, а также законным преемником C4 Cactus.
Вот такой и встретил немецкий фотограф на одной из заправок в Германии. Водители-испытатели попытались помешать съемке, и один из них (из румынского подразделения)
даже несколько раз ударил по камере и толкнул фотографа, пишет немецкое издание Аuto . Motor und Sport
В результате на место потасовки вызвали полицию, которая, предположив, что это было насильственное преступление, приехала с мигалками и сиреной.
Однако полицейские не нашли ничего противоправного в действиях фотографа, ведь каждый выполняет свою работу, а свободу прессы никто не отменял. Тогда испытатели попытались прикрыть машину чехлом и так покинуть заправку, но тут уж возмутились полицейские и запретили ездить подобным образом из соображений безопасности.
К «радости» оператора автозаправочной станции, разбирательство конфликта заблокировало работу АЗС на несколько часов.
Фото: Аuto Motor und Sport
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