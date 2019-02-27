Коллекционный санитарный ЗИМ 1959 года вернулся на службу в разгар пандемии

Находившийся в частной коллекции автомобиль передан в руки врачей

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Советский автомобиль ЗИМ, он же ГАЗ-12Б (литера здесь означает санитарную модификацию) поступил на медицинскую службу — в отделение общей врачебной практики в селе Патруши Свердловской области. Паблик районной больницы города Сысерть, находящегося недалеко от села, сообщает, что машина временно передана врачам частным лицом и находится в отличном техническом состоянии.

ЗИМом уже воспользовался врач В.Л. Тельнов, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на карантине после заграничной поездки, и взять у них анализы на коронавирус. Отметим, что при необходимости автомобиль может работать в режиме доставки пациентов в больницу: особенностью санитарной модификации являются внешние петли багажника, открывающиеся на большой угол и позволяющие закатывать в салон носилки.

Такие машины выпускались с 1951 по 1960 год, данный же экземпляр принадлежит к 1959 году выпуска. ГАЗ-12Б — это одна из двух специальных исполнений ГАЗ-12, выпускавшихся серийно — существовал еще ГАЗ-12А для работы в такси. Санитарные автомобили на заводе окрашивались в бежевый цвет.

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Фото: ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ».