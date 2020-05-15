Сегодня, в 9:40 Штрафы за ошибки в пропусках отменили (способы обжалования) Как заявили в мэрии Москвы, процент транспортных средств без электронных пропусков на дорогах столицы не превышает трех.
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При оформлении пропуска некоторые автомобилисты допускали ошибки, вводя номер государственного регистрационного знака своего транспортного средства. В результате им выписывались штрафы за отсутствие цифрового пропуска.
Как сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, оплачивать эти штрафы людям не придется:
«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью. Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%».
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал автомобилистов обязательно проверять перед поездкой привязку автомобиля к пропуску, используя для этого чат-бот
@MosAutoCheckBot, либо через приложение «Московский транспорт».
Напоминаем, что обжаловать штрафы, выписанные за оформленный с ошибками пропуск, можно на сайтах
mos.ru или «Автокод». Новые методы выявления нарушителей в потоке будут работать и после пандемии. Как и для чего, вы можете узнать здесь. Фото: EPA/TASS
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