Штрафы за ошибки в пропусках отменили (способы обжалования) — журнал За рулем

Штрафы за ошибки в пропусках отменили (способы обжалования)

Как заявили в мэрии Москвы, процент транспортных средств без электронных пропусков на дорогах столицы не превышает трех.

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При оформлении пропуска некоторые автомобилисты допускали ошибки, вводя номер государственного регистрационного знака своего транспортного средства. В результате им выписывались штрафы за отсутствие цифрового пропуска.

Как сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, оплачивать эти штрафы людям не придется:

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью. Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%».

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал автомобилистов обязательно проверять перед поездкой привязку автомобиля к пропуску, используя для этого чат-бот @MosAutoCheckBot, либо через приложение «Московский транспорт».

Напоминаем, что обжаловать штрафы, выписанные за оформленный с ошибками пропуск, можно на сайтах mos.ru или «Автокод».

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Фото: EPA/TASS

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