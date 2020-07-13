Видео было снято в иранской пустыне: несколько грузовиков буксируют 2300-тонную субмарину.

В кадр попали только два грузовика, задние колеса которых прижаты к земле тяжелыми бетонными блоками. За подводной лодкой, кажется, видно кабину еще одного автомобиля. Но качество записи не позволяет рассмотреть ее.

Машины впряжены в самодельный прицеп. Сложно сказать, сколько у него колес, но, предположительно, минимум 88, а может и 100. Длина подводной лодки достигает 72 метров при массе 2300 тонн, и каждое колесо испытывает предельную нагрузку.

А подлодка наша, российская — класса «Кило». Это обозначение двух проектов российских подводных лодок, принятое в НАТО (подводные лодки проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка»).

Армия Ирана транспортирует подлодки на расстояние 24 километров — от судостроительного комплекса на базу в Бандар-Аббасе. Непонятно, почему корабль не смог добраться туда по воде.

Другое забавное видео, но уже аварии с катапультированием и счастливым концом, вы можете посмотреть здесь.

Фото, видео: YouTube