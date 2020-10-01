Hyundai наладил сборку Сонаты по полному циклу

До сих пор производство седана в России было крупноузловым, теперь локализацию модели усилили.

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На «Автоторе» стартовало производство автомобилей Hyundai Sonata в режиме полного цикла — теперь со сваркой и окраской кузова. До этого, с 2017 года, сборка этой модели на мощностях завода была крупноузловой.

Благодаря сборке в России удалось расширить оснащение этой модели, что позволит предложить ее более широкому кругу покупателей, отметили в компании. Так, все автомобили Hyundai Sonata получат обогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны обогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.

Пакет активной безопасности Smаrt Sense пополнит функция контроля встречного движения при повороте налево (поможет безопасно совершать поворот на перекрестках) и функция обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду (напомнит водителю об оставленных в салоне детях и домашних животных или забытых вещах). Кроме того, появится версия Business с 2-литровым двигателем, а 2,5-литровый мотор станет доступен начиная с комплектации Comfort. Автомобиль в комплектации Style с двигателем 2.5 можно будет заказать как с пакетом систем активной безопасности Smart Sense, так и без него. Все новые комплектации будут агрегатироваться 6-ступенчатым автоматом.

Седан Sonata появится еще и в новой специальной серии — Hyundai Sonata WAY с мультимедийным комплексом Яндекс.Авто и 8-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Такие автомобили будут доступны как с 2-литровыми моторами, так и с 2,5-литровыми.

В оснащение этой версии войдут светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, электрорегулировка сиденья водителя и функция беспроводной зарядки смартфонов.

Восьмое поколение Hyundai Sonata появилось на российском рынке в марте 2019 года, а в 2020 году седан стал базовой моделью для нового поколения автономных автомобилей Яндекса.

Фото: Hyundai