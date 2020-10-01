13% вообще не оплачивают штрафы.

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Большинство россиян (87%) — люди законопослушные и понимают, что штрафы лучше оплачивать, причем делать это как можно быстрее (и получить положенную законом по некоторым нарушениям 50%-ную скидку). Поэтому в ходе совместного онлайн-опроса «За рулем» и агентства «Автостат» нас больше интересовало, каким образом удобнее осуществлять такие платежи.

Основная масса делает это через интернет или мобильные приложения. Так, 29%, чтобы оплатить свои дорожные «ошибки», замеченные инспекторами или камерами слежения, заходят на сайт госуслуг. Почти каждый пятый (20,7%) переводит деньги, пользуясь мобильным приложением своего банка. Примерно столько же (20,2%) используют мобильное приложение «Госуслуги».

А вот оплачивать штрафные квитанции в банкоматах и банковских кассах стало менее популярным. Так поступают всего 7,3% респондентов. Еще меньше тех, кто делает это через сайты банков (5%) и ГИБДД (3,9%). Автовладельцы практически не пользуются для оплаты штрафов терминалами быстрой оплаты: на этот канал пришлось менее 1% опрошенных.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем» Константин Васильев:

Я оплачиваю штрафы в приложении своего банка. Правда, есть нюансы. Например, у некоторых банков за такую операцию могут списать комиссию (все зависит от тарифа и самого банка), если платеж совершен именно в мобильном приложении. При этом такая же операция обойдется бесплатно, если проделать все это через личный кабинет на сайте банка. Так что советую изучить эти два способа применительно к своему банку и выбрать оптимальный.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Что касается меня, то недавно оплачивал штраф за нарушение ПДД. Сделал это через мобильное приложение моего банка. Даже несмотря на комиссию, это удобно. Пытался вспомнить, как я оплачивал штрафы раньше, но не смог — давно не получал их… Скорее всего, через банкомат или кассу банка.

Прогресс не остановить — без интернет-технологий сложно представить существование современного человека. Поэтому я, когда получил уведомление о штрафе, сразу полез в смартфон — о походе в банк даже и мысли не возникло.

Довольно спорный штраф, который предлагают ввести повсеместно — за среднюю скорость. Он уже вызвал бурю обсуждений.



Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва