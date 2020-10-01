Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса — журнал За рулем

Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса

13% вообще не оплачивают штрафы.

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Большинство россиян (87%) — люди законопослушные и понимают, что штрафы лучше оплачивать, причем делать это как можно быстрее (и получить положенную законом по некоторым нарушениям 50%-ную скидку). Поэтому в ходе совместного онлайн-опроса «За рулем» и агентства «Автостат» нас больше интересовало, каким образом удобнее осуществлять такие платежи.

Основная масса делает это через интернет или мобильные приложения. Так, 29%, чтобы оплатить свои дорожные «ошибки», замеченные инспекторами или камерами слежения, заходят на сайт госуслуг. Почти каждый пятый (20,7%) переводит деньги, пользуясь мобильным приложением своего банка. Примерно столько же (20,2%) используют мобильное приложение «Госуслуги».

А вот оплачивать штрафные квитанции в банкоматах и банковских кассах стало менее популярным. Так поступают всего 7,3% респондентов. Еще меньше тех, кто делает это через сайты банков (5%) и ГИБДД (3,9%). Автовладельцы практически не пользуются для оплаты штрафов терминалами быстрой оплаты: на этот канал пришлось менее 1% опрошенных.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем» Константин Васильев:

 — Аудитория интернета в развитых странах уже превосходит аудиторию ТВ. А в неразвитых — тем более. К примеру, в Индии есть деревни, где нет телевидения вообще, но при этом у каждого второго имеется смартфон. А вскоре он будет у каждого человека на планете. Так что все способы оплаты штрафа, в которых не задействован смартфон, со временем автоматически исчезнут. В первую очередь исчезнут терминалы оплаты и необходимость в походах в отделения банков.

Я оплачиваю штрафы в приложении своего банка. Правда, есть нюансы. Например, у некоторых банков за такую операцию могут списать комиссию (все зависит от тарифа и самого банка), если платеж совершен именно в мобильном приложении. При этом такая же операция обойдется бесплатно, если проделать все это через личный кабинет на сайте банка. Так что советую изучить эти два способа применительно к своему банку и выбрать оптимальный.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

— В итогах опроса меня больше заинтересовали те 13%, которые не платят штрафы. Это те, кто не нарушает ПДД, потому и не платит? Или же те, кто нарушает, но не оплачивает штрафы? Скорее всего, это их общая доля, но я очень надеюсь, что первых тут явно больше.

Что касается меня, то недавно оплачивал штраф за нарушение ПДД. Сделал это через мобильное приложение моего банка. Даже несмотря на комиссию, это удобно. Пытался вспомнить, как я оплачивал штрафы раньше, но не смог — давно не получал их… Скорее всего, через банкомат или кассу банка.

Прогресс не остановить — без интернет-технологий сложно представить существование современного человека. Поэтому я, когда получил уведомление о штрафе, сразу полез в смартфон — о походе в банк даже и мысли не возникло.

  • Довольно спорный штраф, который предлагают ввести повсеместно — за среднюю скорость. Он уже вызвал бурю обсуждений.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса

13% вообще не оплачивают штрафы.

Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса — фото 1198041Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса — фото 1198042Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса — фото 1198051Как удобнее оплачивать штрафы — результаты опроса
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