Россиян хотят штрафовать за среднюю скорость

Правильнее штрафовать не за мгновенную скорость, а за среднюю, и это действительно поможет снизить аварийность, считают в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации.

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На дорогах страны стоит перейти к измерению средней скорости движения и штрафовать на основе этого показателя, считают в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации. Это более справедливый показатель, так как сейчас видеокамеры фиксируют мгновенную скорость, а водители, зная, где они расположены, притормаживают перед камерой, а затем разгоняются вновь. С помощью внедрения такой системы удастся быстрее достичь цели, поставленной в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги».

Среднюю скорость измеряют две камеры: первая фиксирует время въезда автомобиля на определенный участок, вторая — время выезда. Если автомобилю потребовалось меньше времени на преодоление всего участка, чем предполагается с учетом разрешенной скорости, значит, в какой-то момент водитель ехал с превышением скорости. Утверждается, что в Московской области на 15 экспериментальных участках измерения средней скорости, работавших непрерывно не менее полугода, количество ДТП снизилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Среднюю скорость давно используют в Европе. В России пока в порядке эксперимента этот метод, кроме МО, действует также в Тверской области, Татарстане и Башкирии, сообщает «Российская газета». Теперь его предлагают распространить на всю страну. Но сначала необходимо внести изменения в законодательство, где пока нет понятия средней скорости, а значит штрафовать за нее незаконно.

Однако в Госдуме считают, что в последнее время изменений в ПДД и КоАП вносится так много, что водители не успевают их изучать. И если среднюю скорость все же будут учитывать, необходимо, чтобы при этом действовал принцип презумпции невиновности.

Да и вопросов к такой системе измерения много: в обход рекомендаций ГИБДД камеры устанавливают как попало: не на прямых коротких участках; на участках с разными скоростными режимами. И часто с такими штрафами бывает неразбериха: водители получают по два-три постановления за одно нарушение.

Такими образом, прежде чем вводить камеры измерения средней скорости повсеместно, следует закрепить нормативными актами правила их установки и работы.

Знаки? Погода? Поток? Что определяет нашу скорость на самом деле, разбирался автор «За рулем».

Фото: АГН «Москва»