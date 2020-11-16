Классика: поймали банду автоподставщиков

Они инсценировали аварии с автомобилями представительского класса.

Эти автоподставщики наживались не на водителях, а на страховых компаниях. Банду раскрыли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калининградской области: мошенники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а потом на основании фиктивных отчетов о стоимости ремонта машин получали возмещения от страховых компаний.

Для этого они договаривались с владельцами автомобилей представительского класса о месте, времени и характере ДТП. Составляли фиктивный протокол и получали страховку, которую делили с владельцами, а машины ремонтировали в автомастерской, принадлежащей одному из участников банды. Таким образом им удалось «заработать» на страховых выплатах около двух миллионов рублей.

При обыске у подозреваемых изъяли протоколы, страховые полисы, банковские карты, средства связи и другие предметы. Возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц), и одно уголовное дело о покушении на мошенничество. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.

Двоим фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, их сообщник заключен под стражу.

На видео оперативники запечатлели момент фальшивого ДТП, по такой схеме злоумышленники действовали неоднократно.

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Видео: YouTube