У игры Project Cars будет мобильная версия. Наконец-то!

С 23 марта ее можно установить бесплатно.

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После запуска Project Cars 3 прошлым летом, Slightly Mad Studios и мобильные эксперты GAMEVIL объявили дату выхода Project CARS GO — версии гоночной игры для смартфона или планшета с операционными системами iOS и Android. Платить за установку игры не придется.

Игровой процесс станет более аркадным, но в Slightly Mad Studios обещают реальные автомобили и настоящие гоночные трассы, такие как Brands Hatch, Monza, Laguna Seca и другие. Заезды дрэг-рейсинга будут проходить в Лас-Вегасе, на Лонг-Бич и в Сингапуре. Подтверждением тому стал видеоролик, демонстрирующий геймплей.

«Project CARS GO — это сбалансированная мобильная гоночная игра, которая понравится как фанатам гонок, так и любителям мобильных игр», — говорит президент GAMEVIL COM2US USA Кю Ли.

Он также заявил, что игровой процесс One Touch был оптимизирован для мобильных устройств, а физика осталась на высоком уровне.

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Фото, видео: YouTube