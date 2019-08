Новый релиз Need For Speed: опубликовано видео геймплея

В игре Need For Speed Heat прокачивать можно будет не только машины, но и внешний вид райдера.

После просмотра первого ролика новой версии игры Need For Speed Heat у фанатов появилось немало вопросов. Да, были намеки на некоторые игровые механики, особенности и сюжетную линию, но было непонятно, как они должны сочетаться. Теперь компания опубликовала трейлер геймплея, который дает ответы на некоторые вопросы.

В игре Need For Speed Heat будут как ночные гонки, так и заезды при свете дня. Днем игроки участвуют в санкционированных гонках по улицам Палм Сити — вымышленного города, похожего на Майами. Полицейских нет, и все происходит по правилам. Ночью же игроки участвуют в нелегальных уличных гонках, удирая от агрессивных полицейских.

Во время ночных гонок игроки зарабатывают очки репутации. Чем выше рейтинг, тем больше внимания игроку уделяют полицейские, от которых нужно удирать и прятаться, например в гараже. Санкционированные дневные гонки дают деньги, которые нужны для прокачки автомобиля. Это традиционная фишка игры, благодаря которой она и стала столь популярной. В этот раз компания даже выпустила специальное приложение для смартфонов NFS Heat Studio, с помощью которого можно будет создавать собственный уникальный автомобиль, а затем, вернувшись к компьютеру или приставке, участвовать на прокаченной тачке в очередной гонке. Приложение уже можно скачать для Android и iOS.

Напомним, что Need for Speed Heat появится в продаже 8 ноября. Игроки с подписками EA Access и Origin Access получат доступ к игре раньше — 5 ноября. Need for Speed Heat будет доступна на PlayStation 4, Windows PC и Xbox One.

