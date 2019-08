Огненный трейлер новой игры Need For Speed Heat

Безумные тачки, злобные продажные полицейские, множество уличных гонок и отличная графика — NFS никогда не была лучше!

Need For Speed — одна из самых старых игровых франшиз, появившаяся в середине 1990-х годов. Предыдущая игра серии NFS под названием Payback датируется 2017 годом, и вот уже выходит новая версия — Need For Speed Heat.

Ключевая фраза игры «суетиться днем, рисковать всем ночью» раскрывается в видео, объясняя и появление особого персонажа — оборотня в погонах. Главный герой игры (то есть вы) будет участвовать в уличных гонках, имея дело с шайкой продажных полицейских. Такой сюжет предполагает полное вовлечение в игру.

Судя по трейлеру, графика и физика игры просто великолепные. Одна из фишек игры — тюнинг автомобиля — вышла на новый уровень. Сохранился и эффектный показ машин во время аварий и прыжков со стороны.

Какие машины будут составлять игровой парк, пока не известно, но, судя по трейлеру, ассортимент весьма разнообразен: от американских маслкаров до итальянской экзотики. Странно, что полицейские в игре ездят на автомобилях Ford Crown Victoria, которые уже восемь лет как сняты с производства и заменены на Dodge Charger и Ford Taurus. Но этот недостаток тоже можно списать на экзотику.

Выход Need for Speed Heat запланирован на 8 ноября. Игра будет выпускаться в версиях для персонального компьютера, PlayStation 4 и Xbox One.

Фото, видео: Youtube