Будет несколько вариантов силового агрегата, включая электромотор для привода задней оси.

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Проект компакт-кроссовера Jeep на новой платформе начинает обрастать инсайдерскими подробностями. Ресурс Carscoops со ссылкой на Automotive News Europe сообщает, что производство модели начнется в Польше летом 2022 года.

По данным источника, новый кроссовер Jeep будет использовать платформу CMP (Common Modular Platform), доставшейся корпорации Stellantis, которой принадлежит марка Jeep, от концерна PSA. Напомним, в Stellantis вошли FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep) и PSA (Citroen, Peugeot, Opel) — и теперь все бренды могут обмениваться технологиями.

На данный момент самая доступная модель бренда в России — Renegade, от 1 786 500 рублей. Новый кроссовер может снизить цену «входного билета»

В случае с компактным кроссом Jeep будет единое шасси и линейка силовых агрегатов с еще одним кроссовером — под маркой Alfa Romeo аналогичную модель планируют запустить после Джипа, в январе 2023 года. Но если Альфы в России не представлены, то у нового Джипа шансы на попадание в РФ есть. Машина, у которой пока даже нет названия, должна получиться интересной: платформа позволяет создавать моноприводные бензиновые машины, полноприводные гибридные с электрическим приводом задней оси, а также полностью электрические варианты.

А у легендарной модели бренда, Grand Cherokee, в новом поколении будет два варианта компоновки салона, 5- и 7-местный.

Фото: Jeep