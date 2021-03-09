Немцы похвалили Ниву Легенд за новый цвет. И отругали за «старость»

Журналисты растолковали своим читателям, почему модель так странно меняла название и почему видов Нивы сейчас два.

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Русскому внедорожнику вернули старое название и сделали для него интересный и подходящий вариант окраски, пишет немецкое издание auto-motor-und-sport.de.

Автомобиль, который много лет официально назывался Lada 4x4, для большинства так и оставался Нивой. Дешевый и надежный полноприводный SUV выглядел как Нива даже после переименования, звучал как Нива и даже запах имел как у Нивы. Поэтому вполне логично, что АВТОВАЗ, который производит и продает классический внедорожник, вернул все назад: Lada 4x4 теперь снова официально называется «Нива». Или точнее: Нива Легенда.

Дополнение к названию отличает этот автомобиль от другой внедорожной модели АВТОВАЗа — и на этом этапе все становится немного сложнее. Есть Lada Niva, представленная в 2000 году, которая называлась Chevrolet Niva в эпоху совместного предприятия с General Motors (с 2002 по 2019 год). В это время права на название модели «Нива» принадлежали американскому партнеру по сотрудничеству. После ухода GM этот автомобиль снова был переименован в Lada Niva. Только недавно на его основе был представлен обновленный вариант Niva Travel, дизайн передней части которого разительно напоминает Toyota RAV4.

Ну а Нива Легенда получила не только новое старое название, но и интересный новый цвет — зелено-коричневый «камуфляж джунглей», который невероятно подходит ветерану бездорожья.

Ниву никогда не использовали в качестве классического внедорожника для советской или российской армии: там, в основном, ездили на УАЗах. Но в поездке на природу в гражданской жизни такой окрас-камуфляж привлечет меньше внимания. Однако этот вариант цвета для Lada Niva Legend и самый дорогой: он обойдется в 29 000 рублей (около 326 евро), за другие цвета просят доплату лишь в 9000 рублей (около 100 евро).

При смене названия автомобиль слегка обновили и улучшили шумоизоляцию. Он получил центральный замок с дистанционным управлением, сигнализацию и аудиосистему с разъемами USB и AUX.

Однако Lada Niva Legend, которая в России стоит не менее 599 900 рублей (почти 6750 евро), в Германии не представлена. АВТОВАЗ прекратил экспорт в Западную Европу, потому что его автомобили больше не соответствуют нормам ЕС по выбросам.

Бывший официальный импортер по-прежнему привозит автомобили мелкими партиями из России в Германию и Австрию; около 80% из них — это Lada 4x4, которые затем допускаются к эксплуатации после соответствующей доработки. Однако сомнительно, что это будет возможно и с Нивой Легенда, поскольку у этой модели нет документов, необходимых для осуществления таких доработок.

Старенькому внедорожнику Lada 4x4 вернули старое название, и хотя теперь он называется Niva Legend, по сути, остается тем, чем был всегда: дешевым и надежным «проходимцем», которого не жаль ни для какой работы. Для немецких клиентов Нива Легенда, несмотря на свою привлекательную цену, останется почти недоступной.

АВТОВАЗ увеличил темпы производства трехдверки Niva Legend — модель пользуется невероятной популярностью.

Фото: АВТОВАЗ

Коллаж: «За рулем»