Слишком популярна: АВТОВАЗ ускоряет сборку Niva Legend

Рабочие получат за сверхурочные.

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АВТОВАЗ поднял темпы производства ветерана тольяттинского конвейера почти в полтора раза: трехдверная Niva Legend (ранее — Lada 4x4) будет производиться из расчета 245 автомобилей в день при обычной норме 172 экземпляра, сообщает 17 февраля AvtoVAZ News. Рабочую смену увеличат, сотрудники получат дополнительную оплату за сверхурочное время.

Кроме того, сообщает источник, скорость движения конвейера будет увеличена. Официально АВТОВАЗ не комментирует свои производственные планы, но такое серьезное возрастание темпа может говорить о повышенном спросе на внедорожник.

В прошлом и нынешнем годах покупатели во многих регионах России указывали на долгое время ожидания заказанных автомобилей и острый дефицит отдельных моделей Lada — вероятно, одной из них стала и Niva Legend.

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Пережив несколько этапов модернизации, но по сути оставаясь прежней, трехдверная Нива выпускается с 1977 года. В течение долгого времени она называлась ВАЗ-2121 Нива, в «нулевых» была переименована в Lada 4x4, а с января 2021 года носит имя Niva Legend. Модель получила накладки на вентиляционные прорези в задних стойках кузова и шильдики с новым названием, а вскоре обзавелась топ-версией Black, у которой оригинальная обивка сидений, черный потолок и черные легкосплавные диски.

А вот пятидверную версию Niva Legend скоро могут убрать из модельного ряда.

Фото: АВТОВАЗ