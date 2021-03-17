Skoda Octavia отзывают из-за ошибки в программе

Под отзыв подпадают 685 автомобилей этой модели.

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает об отзыве на российском рынке 685 автомобилей Skoda Octavia, которые нашли своих покупателей в период с 2014 по 2016 годы.

Причиной сервисной кампании стала ошибка программного обеспечения блока управления двигателем, из-за которой может возникать риск некорректной работы системы рециркуляции отработавших газов.

На сайте ведомства размещен список автомобилей с VIN-кодами, по которому автовладельцы смогут определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Также можно воспользоваться интерактивным поиском на сайте ведомства. Дилеры и сами будут обзванивать клиентов с предложением заехать на сервис, чтобы произвести необходимую корректировку. На автомобилях, участвующих в отзыве, будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

Ремонтные работы, осуществляемые в рамках сервисной кампании, производят бесплатно для владельцев.

Из-за неполадки в работе ЭРА-ГЛОНАСС в России отзывали седаны Skoda Rapid.

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