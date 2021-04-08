Автомобиль MAN TGX нового поколения получил звание «Грузовой автомобиль 2021 года».

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Несмотря на то что российская премьера нового поколения грузовика «Грузовой автомобиль 2021 года» еще не проводилась, первые автомобили начали поставлять клиентам.

Машина стала технологичнее и экономичнее. Двигатели грузовиков соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и оснащены двумя баками — на 250 (слева) и 680 (справа) литров. Экономичным автомобиль делает коробка передач MAN TipMatic 12.26 DD, а точнее, ее функция MAN EfficientRoll, которая позволяет сохранять инерцию движения на любых дорогах. Кроме того, в коробке есть функция Idle Speed Driving, позволяющая двигаться с частотой вращения холостого хода.

Новинка MAN подключена к телематическому сервису MAN Pride, благодаря которому можно круглосуточно управлять парком и следить за маршрутом, расходом топлива, временем отдыха водителя и тем, правильно ли эксплуатируется машина.

Недавно в России начались продажи новой версии УАЗа Профи — Полуторки.

Фото: MAN