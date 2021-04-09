ГИБДД отчиталась, сколько нарушителей поймали с помощью «Пит-стопа»

С 2020 года на дорогах Москвы при помощи системы задержали более 200 водителей.

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Система «Пит-стоп» работает следующим образом: инспектор ДПС со специально установленной программой на ноутбуке подключается к камерам фото- и видеофиксации. При этом сам инспектор стоит в нескольких сотнях метров, чтобы успеть остановить лихача, замеченного камерой.

Программа на компьютере выводит ему на экран фото и номер машины, проехавшей под камерами с нарушением скоростного режима, информацию о скорости его движения и величине, на которую превышена скорость, а также расчетное время, через которое автомобиль проедет мимо инспектора ДПС.

Система, преимущественно, используется в период, когда погода дает возможность полихачить, то есть с конца весны до начала осени.

В 2020 и 2021 годах с помощью системы «Пит-стоп» за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч задержаны 208 водителей. В 2020 году в период с 20 февраля по 31 октября сотрудниками Дорожно-патрульной службы с использованием системы «Пит-стоп» было составлено 204 административных материала, из них: 129 за превышение скоростного режима от 60 до 80 км/ч; 41 — за превышение установленной скорости на величину более 80 км/ч; 34 — за повторное совершение административного правонарушения, связанного с превышением установленной скорости транспорта от 60 до 80 и свыше 80 км/ч.

В этом году система «Пит-стоп» используется с начала апреля. Сотрудники ГИБДД уже составили четыре административных материала за превышение скорости, из них два — за превышение от 60 до 80 км/ч, еще два —за превышение более 80 км/ч и повторное превышение скорости.

Кроме того, с помощью системы были оформлены материалы об административных правонарушениях, в том числе связанных с: незарегистрированным транспортным средством — 25 материалов; управлением транспортным средством водителем без документов — 6 материалов; управлением транспортным средством без регистрационных знаков или с подложными номерами — 4 материала; управлением транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством или лишенным прав, — 3 материала.

Странно только, что при этом блогер Эдвард Бил спокойно гонял по улицам города и ни разу не попался инспекторам до того, как выехал на встречку.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС