Отзыв Skoda Karoq: будут менять обивку сидений — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Отзыв Skoda Karoq: будут менять обивку сидений

Отзыву подлежат 372 автомобиля, проданных в 2021 году.

Материалы по теме
Skoda подняла цены на Rapid и Karoq

Росстандарт информирует об отзывной кампании, нацеленной на 372 автомобиля Skoda Karoq, которые были проданы в 2021 году, VIN-коды машин можно найти на сайте ведомства.

После длительной эксплуатации на автомобилях Karoq может износиться обивка сидений, и из-за этого возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате подушки могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров.

На попадающих под сервисное мероприятие автомобилей меняются обивки спинок передних сидений.

Дилеры оповестят клиентов о проведении сервисной кампании, но владельцы могут и сами, не дожидаясь приглашения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru.

После этого владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы в рамках отзывной кампании бесплатны для владельцев.

Фото: Skoda

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
254
Оцените материал
0:0

Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...