Отзыв Skoda Karoq: будут менять обивку сидений

Отзыву подлежат 372 автомобиля, проданных в 2021 году.

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Росстандарт информирует об отзывной кампании, нацеленной на 372 автомобиля Skoda Karoq, которые были проданы в 2021 году, VIN-коды машин можно найти на сайте ведомства.

После длительной эксплуатации на автомобилях Karoq может износиться обивка сидений, и из-за этого возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате подушки могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров.

На попадающих под сервисное мероприятие автомобилей меняются обивки спинок передних сидений.

Дилеры оповестят клиентов о проведении сервисной кампании, но владельцы могут и сами, не дожидаясь приглашения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru.

После этого владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы в рамках отзывной кампании бесплатны для владельцев.

Почему автомобили отзывают все чаще? Проблема в отсутствии альтернативных поставщиков и в желании производителей сэкономить.

Фото: Skoda