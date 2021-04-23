Отзыв Skoda Karoq: будут менять обивку сидений

Росстандарт информирует об отзывной кампании, нацеленной на 372 автомобиля Skoda Karoq, которые были проданы в 2021 году, VIN-коды машин можно найти на сайте ведомства.
После длительной эксплуатации на автомобилях Karoq может износиться обивка сидений, и из-за этого возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате подушки могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров.
На попадающих под сервисное мероприятие автомобилей меняются обивки спинок передних сидений.
Дилеры оповестят клиентов о проведении сервисной кампании, но владельцы могут и сами, не дожидаясь приглашения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru.
После этого владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы в рамках отзывной кампании бесплатны для владельцев.
- Почему автомобили отзывают все чаще? Проблема в отсутствии альтернативных поставщиков и в желании производителей сэкономить.
Фото: Skoda