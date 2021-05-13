«Полигоном» для испытаний был выбран город Сочи, где автобусы будут перевозить пассажиров по горным серпантинам.

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Если вы собираетесь этим летом отдохнуть в Сочи, то у вас есть возможность испытать новый российский низкопольный автобус VOLGABUS 5270G2, работающий на природном газе.

Один автобус будет курсировать по поселку Лазаревское, другой выйдет на маршрут №77 — из центра Сочи до Лазаревского. Поездка от конечной до конечной занимает около двух часов, а большая часть маршрута — это горный серпантин.

«Во время испытаний мы сможем сравнить, как ведет себя новая техника в разных условиях, убедиться в том, что машины обеспечивают современный уровень комфорта для пассажиров. В результате нашей совместной с машиностроителями работы в России появится газовый автобус, созданный специально для работы на горных дорогах в условиях высоких температур», — говорит директор по пассажирским перевозкам Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев.

Автобусы оснащены, например, системой пожаротушения, камерами видеонаблюдения салона и пространства вокруг автобуса, электронными маршрутоуказателями, плазменной панелью в салоне и климат-контролем.

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Фото: VOLGABUS