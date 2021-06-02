Очевидец заснял на видео владельца BMW, который каждым своим действием лишь усугублял свое положение.

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Это видео снял очевидец происшествия, который говорит, что водитель подъехал к берегу слишком близко. В результате BMW 3-й серии застрял в песке на берегу моря. Водитель, пытаясь понять, что делать с машиной, вышел из нее, оставив заведенный мотор, и двери внезапно заблокировались.

В BMW была включена задняя передача, и колеса продолжали крутиться на месте, все глубже зарываясь в песок.

Что было дальше — об этом история умалчивает. Возможно, саркастически настроенный парень, снимавший эту сцену, как-то помог водителю BMW выбраться. Однако, кроме предложения использовать свой телефон для вызова экстренной помощи, вероятно, мало что можно было сделать.

Самый плохой сценарий, который можно себе представить, такой: BMW крутит и крутит свои колеса на песчаном пляже, пока в машине не закончится бензин...

Этот парень пытался угнать автомобиль друга, но подвело текстовое сообщение.



Видео:YouTube