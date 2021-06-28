АВТОВАЗ запатентовал воздуховоды обновленной Весты

Материалы по темеLada Vesta 2022: новые подробности
В базе Роспатента появились изображения элементов салона, принадлежащих, очевидно, обновленной Lada Vesta.
Запатентован дизайн новых воздуховодов: такие дефлекторы
и сопла
будут устанавливать на передней панели. По дизайну они близки к деталям рендера 2018 года.
Вообще, о салоне рестайлинговой Весты пока известно немного. Ранее был запатентован мультируль, а по фотографиям замаскированных прототипов можно понять, что по центру передней панели будет располагаться крупный экран медиасистемы.
- Обновленный автомобиль можно будет отличить от текущего по измененным бамперам, новой решетке радиатора и модернизированным фарам, которые в топе станут светодиодными.
Фото: Роспатент