АВТОВАЗ запатентовал воздуховоды обновленной Весты

Vesta получит черные пластиковые дефлекторы с серебристой окантовкой и полностью черные сопла.

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В базе Роспатента появились изображения элементов салона, принадлежащих, очевидно, обновленной Lada Vesta.

Запатентован дизайн новых воздуховодов: такие дефлекторы

и сопла

будут устанавливать на передней панели. По дизайну они близки к деталям рендера 2018 года.

Вообще, о салоне рестайлинговой Весты пока известно немного. Ранее был запатентован мультируль, а по фотографиям замаскированных прототипов можно понять, что по центру передней панели будет располагаться крупный экран медиасистемы.

Обновленный автомобиль можно будет отличить от текущего по измененным бамперам, новой решетке радиатора и модернизированным фарам, которые в топе станут светодиодными.



Фото: Роспатент