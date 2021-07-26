Круиз-скандал: GM подал в суд на Ford

Причина спора — использование названия BlueCruise для технологии адаптивного круиз-контроля.

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GM и ее дочерняя компания Cruise Robo-Taxi подали в суд на Ford, чтобы заблокировать использование имени BlueCruise для технологии автономного адаптивного круиз-контроля, сообщает агентство Рейтер.

General Motors заявила, что использование Ford названия BlueCruise нарушает товарный знак GM Super Cruise, а также товарный знак Cruise.

«GM надеялась урегулировать вопрос о нарушении прав на товарный знак с Ford мирным путем, но нам не оставили выбора и придется защищать в суде наши бренды и капитал, который наши продукты и технологии заработали на рынке за несколько лет», — говорится в заявлении компании.

GM подала иск о нарушении прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию. Кроме запрета для Ford использовать название BlueCruise GM добивается возмещения ущерба (Ford переименовал свою автоматизированную систему вождения Co-Pilot360 в Blue Cruise в апреле).

В свою очередь, в компании Форд назвали иск, поданный в федеральный суд Калифорнии, «безосновательным и несерьезным».

«Водители на протяжении десятилетий использовали круиз-контроль, каждый автопроизводитель предлагает его, а слово Cruise — это обычное сокращение для обозначения возможностей», — говорится в заявлении Ford.

Название BlueCruise было выбрано для новой эволюции системы интеллектуального адаптивного круиз-контроля Ford, чтобы подчеркнуть концепцию Blue Oval.

В иске GM подчеркивается, что в Ford хорошо знали, что делают, и что этот ребрендинг с использованием основного знака, используемого GM и Cruise, неизбежно приведет к путанице.

GM в 2012 году объявила, что будет использовать название Super Cruise для своей полуавтоматической технологии помощи водителю, и продвигает ее под этим именем с 2017 года.

Справка

Адаптивный круиз-контроль позволяет упростить управление автомобилем и ехать в плотном потоке со средней скоростью в заданном диапазоне скоростей. Последние поколения адаптивного круиз-контроля дают возможность даже в пробках ездить не касаясь педалей, что крайне удобно в больших городах.